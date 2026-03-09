Επίθεση στο σπίτι της Ριάνα: 30χρονη πυροβολούσε επανειλημμένα, ενώ η τραγουδίστρια ήταν μέσα

Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε 30χρονη που πυροβόλησε προς την πολυτελή κατοικία της Ριάνα. Τουλάχιστον μια σφαίρα πέρασε τον τοίχο του σπιτιού της.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Beverly Hills, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην πολυτελή κατοικία της Ριάνα. Μια 30χρονη γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές προς το σπίτι της pop star, την ώρα που η ίδια βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από την LAPD, οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 1:15 το μεσημέρι της Κυριακής 8 Μαρτίου, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, εντόπισαν την ύποπτη και προχώρησαν στη σύλληψή της χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση, ενώ από το σημείο κατασχέθηκε και όπλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr