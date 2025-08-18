Έλεν Μίρεν: «Είμαι τόσο φεμινίστρια, αλλά ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άντρας»

«O Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο»

Η Έλεν Μίρεν είχε πει πριν καιρό σε συνέντευξή της ότι η σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ είναι «βγαλμένη από βαθύ σεξισμό». Τώρα, σε νέα συνέντευξή της, υποστήριξε ότι αυτόν τον ρόλο μόνο ένας άντρας μπορεί να τον υποδυθεί.

Μιλώντας στο περιοδικό Saga, η βραβευμένη με Οscar ηθοποιός είπε ότι «δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα σε αυτές τις ταινίες. Απλώς δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο». Παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι «τόσο φεμινίστρια», όπως τόνισε, απέκλεισε το ενδεχόμενο μια γυναίκα να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr