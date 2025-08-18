Οι «σκίουροι-ζόμπι» που έχουν προκαλέσει τον τρόμο στις ΗΠΑ

Προειδοποίηση ειδικών στις ΗΠΑ για σκίουρους με παραμορφώσεις και κονδυλώματα λόγω ευλογιάς. Γιατί αποκαλούνται «σκίουροι-ζόμπι» και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η εμφάνιση σκίουρων με εμφανείς δερματικές αλλοιώσεις, πληγές και κονδυλώματα, με τους ειδικούς της άγριας ζωής να εκδίδουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Πλήθος χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στο Reddit, καταγράφουν περιπτώσεις σκίουρων με σοκαριστικά εξογκώματα στο πρόσωπο και το σώμα, γεγονός που οδηγεί πολλούς να κάνουν λόγο για «σκίουρους-ζόμπι». Οι εικόνες, που γίνονται viral, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από την υγεία των ζώων και τη φύση των εξογκωμάτων.

Η αιτία πίσω από τα «τρομακτικά» συμπτώματα

Σύμφωνα με τον βιολόγο Shevenell Webb από το Τμήμα Εσωτερικής Αλιείας και Άγριας Ζωής του Μέιν, πρόκειται για την ευλογιά του σκίουρου, μια ιογενή νόσο που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά προσβάλλει τα τρωκτικά. Η νόσος παρουσιάζεται με πληγές και κονδυλώματα, τα οποία σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και εσωτερικά όργανα, οδηγώντας σε θάνατο.

Ο Webb συμβουλεύει τους πολίτες να μην πλησιάζουν άρρωστα ζώα και να αποφεύγουν την επαφή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου συγκεντρώνονται σκίουροι, όπως ταΐστρες πουλιών.

Η μετάδοση και ο ρόλος των ταϊστρών

«Όπως σε κάθε συγκέντρωση πληθυσμού, η μετάδοση ενός ιού είναι πιο εύκολη. Ένας μολυσμένος σκίουρος μπορεί να αφήσει σάλιο σε κοινή ταΐστρα, και το επόμενο ζώο που θα τραφεί από εκεί θα εκτεθεί στον ιό», σημειώνει ο Webb.

Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Evelyn στη Βιρτζίνια προειδοποιεί επιπλέον για ένα άλλο ενδεχόμενο: παράσιτα όπως η αλογόμυγα, τα οποία φωλιάζουν κάτω από το δέρμα, προκαλώντας προεξοχές που πολλές φορές μπερδεύονται με συμπτώματα της ευλογιάς.

«Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό ή κτηνίατροι μπορούν να απομακρύνουν αυτά τα παράσιτα με ασφάλεια», επισημαίνει το καταφύγιο.

Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά είναι καλό να αποφεύγεται η άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να «θεραπεύσετε ή να πιάσετε άγρια ζώα. Ειδοποιήστε ειδικούς της άγριας ζωής. Απολυμαίνετε ταΐστρες πουλιών τακτικά, για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μεταξύ ζώων».

