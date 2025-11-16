Οι «αόρατοι φράχτες» της Αυστραλίας: Πώς 10.000 χιλιόμετρα συγκρατούν τόνους απορριμμάτων

Η Αυστραλία χρησιμοποιεί πάνω από 10.000 χλμ ειδικών φραχτών για να συγκρατεί απορρίμματα και πλαστικά από χωματερές, προστατεύοντας αγροκτήματα, πόλεις και οικοσυστήματα.

Η Αυστραλία διαθέτει περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα ειδικών περιφράξεων που λειτουργούν ως πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη ρύπανση. Χωρίς αυτό το δίκτυο, χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών θα παρασύρονταν από τους ισχυρούς ανέμους, καταλήγοντας σε αγροκτήματα, πόλεις και οικοσυστήματα. Παρότι η χώρα παράγει περίπου 20 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τον χρόνο, μέρος αυτών δεν παραμένει στους χώρους υγειονομικής ταφής, δημιουργώντας μια σιωπηλή, αλλά δυστυχώς σταθερή περιβαλλοντική απειλή.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται οι εταιρείες που εγκαθιστούν τα λεγόμενα «δίχτυα απορριμμάτων» - ψηλές, ανθεκτικές κατασκευές που περικλείουν χωματερές και κέντρα ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον Vahan Tchilinguirian της Litter Nets Australia, οι φράχτες αυτοί είναι ζωτικοί για την προστασία των οικοτόπων, εμποδίζοντας πλαστικά και ελαφρά υλικά να φτάσουν σε παραθαλάσσιες και αγροτικές περιοχές. «Χωρίς αυτούς, τα σκουπίδια θα κατέληγαν σε αγροκτήματα και δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο ζώα και πουλιά», λέει χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία ξεκινά όταν η Περιβαλλοντική Αρχή δέχεται καταγγελίες για διάσπαρτα απορρίμματα. Οι τεχνικοί εξετάζουν τον χώρο και σχεδιάζουν λύσεις με εξοπλισμό που αντέχει ανέμους έως 100 χλμ/ώρα. Το μέγεθος του πλέγματος διαφέρει ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης: 40 χιλιοστά για χωματερές, 20 για μονάδες ανακύκλωσης όπου απαιτείται συγκράτηση ακόμη και μικροπλαστικών.

Παρά την πρόοδο της διαχείρισης αποβλήτων, οι περιφράξεις παραμένουν η πιο αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος περιορισμού της οπτικής και φυσικής ρύπανσης. Η τεχνολογία τους έχει αλλάξει ελάχιστα σε δύο δεκαετίες, όμως αποδίδει σταθερά. Μάλιστα, τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούνται και σε άλλους χώρους, όπως γήπεδα γκολφ ή βιομηχανικές ζώνες.

Με την κατανάλωση και τον πληθυσμό της χώρας να αυξάνονται, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι προκλήσεις στη διαχείριση αποβλήτων θα ενταθούν. Προς το παρόν, ωστόσο, οι «φράχτες κατά των απορριμμάτων» παραμένουν βασικό εργαλείο στην προστασία των αυστραλιανών τοπίων από τη ρύπανση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ