Έτσι δρούσε η οργάνωση με τις τηλεφωνικές απάτες: Αποκαλυπτικά βίντεο

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε μέσω τηλεφώνου ανυποψίαστους πολίτες.

Εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες αλλά και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Από την επιχείρηση που στήθηκε, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 44 φερόμενα μέλη ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 96 άτομα που αναζητούν οι αρχές.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, απάτες με υπολογιστή και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, αλλά και παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα.

