Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ: Πέθανε ο κασκαντέρ-θρύλος πίσω από το φλεγόμενο εξώφυλλο των Pink Floyd

Έφυγε από τη ζωή ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο εμβληματικός κασκαντέρ του Χόλιγουντ που πόζαρε τυλιγμένος στις φλόγες για το εξώφυλλο του «Wish You Were Here» των Pink Floyd. Μια ζωή γεμάτη ρίσκο και ιστορία.

Ο θρυλικός κασκαντέρ και ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, βάζοντας «τελεία» σε μια καριέρα γεμάτη αδρεναλίνη, σπάνιο επαγγελματισμό και κινηματογραφικές στιγμές που έγραψαν ιστορία.

Ίσως το όνομά του να μην είναι ευρέως γνωστό, όμως η εικόνα του να σφίγγει το χέρι ενός άλλου άνδρα με την πλάτη του τυλιγμένη στις φλόγες, στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Wish You Were Here» των Pink Floyd, έχει χαραχτεί βαθιά στη μνήμη όλων.

Στο Hall of Fame των κασκαντέρ

Ο Ρόντελ πέθανε στις 12 Αυγούστου, σε οίκο ευγηρίας στο Μιζούρι, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλο τον αντίκτυπο στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1937, ξεκίνησε ως ηθοποιός στα εφηβικά του χρόνια, ενώ γρήγορα μεταπήδησε στον κόσμο της αδρεναλίνης. Η πρώτη του δουλειά στον χώρο ήταν στην τηλεοπτική σειρά «Soldiers of Fortune» (1955–1957), δίνοντας το στίγμα του σε έναν χώρο υψηλού ρίσκου και σπάνιας εξειδίκευσης.

Ακολούθησαν δεκαετίες δουλειάς σε σειρές όπως: Άγγελοι του Τσάρλι, Δυναστεία, Baywatch και σε ταινίες-ορόσημα όπως Σπάρτακος,

Καράτε Κιντ, James Bond: Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά, Θέλμα και Λουίζ, Φονικό Όπλο.

Ανάμεσα στα ακροβατικά του ξεχωρίζει το άλμα από φλεγόμενο στύλο στην ταινία «Kings of the Sun» (1963), το οποίο θεωρήθηκε εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ακόμα και για τα τότε στάνταρ ασφαλείας.

Ως συντονιστής κασκαντέρ, συμμετείχε επίσης σε παραγωγές όπως το «Batman & Robin» και το «The Mighty Ducks», πριν αποσυρθεί από τη δράση.

Η φωτογράφιση-θρύλος με τους Pink Floyd

Ο ρόλος του στη μουσική ιστορία γράφτηκε το 1975, όταν ο φωτογράφος Ομπρεϊ Πάουελ αναζητούσε έναν επαγγελματία για ένα εξώφυλλο-μεταφορά της φράσης «καίγομαι γι’ αυτό που κάνω».

Ο Ρόντελ, φορώντας αντιπυρική στολή, περούκα και προστατευτικό τζελ, εκτέλεσε 14 επιτυχημένες λήψεις σε ένα set που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή ταινίας παρά με φωτογράφιση.

Στην 15η λήψη, όμως, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες τύλιξαν το πρόσωπό του. Έχασε ένα φρύδι και μέρος του χαρακτηριστικού του μουστακιού. Κι όμως, σύμφωνα με τον Πάουελ, αντέδρασε ψύχραιμα και αντιμετώπισε το περιστατικό σαν «μέρος της δουλειάς». «Ο Ρόνι δεν ήθελε καν να το κάνει. Πίστευε πως ήταν πιο επικίνδυνο από οποιαδήποτε σκηνή δράσης είχε γυρίσει», είχε δηλώσει ο Πάουελ στον Guardian το 2020.

Ο Ρόντελ δεν υπήρξε απλώς ένας κασκαντέρ. Υπήρξε ένας αθόρυβος πρωταγωνιστής πίσω από ορισμένες από τις πιο αναγνωρίσιμες και επικίνδυνες σκηνές του Χόλιγουντ και της μουσικής κουλτούρας του 20ού αιώνα. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής όπου η απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη του κασκαντέρ δεν ήταν ψηφιακή, αλλά κυριολεκτικά ανάφλεξη σώματος και ψυχής.

