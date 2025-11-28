Μηχανικός λογισμικού με εξαψήφιο μισθό εγκαταλείπει την καριέρα του στην Αμερική για μια πιο ήρεμη, ουσιαστική ζωή στον Καναδά.

Ο 41χρονος Τζέι Γκένγκελμπαχ μηχανικός λογισμικού από το Κολοράντο και πλέον κάτοικος Καναδά, είχε μια από εκείνες τις καριέρες που πολλοί θα ζήλευαν. Λάμβανε εξαψήφιο μισθό, μεγάλη αναγνώριση... η απόλυτη εργασιακή τελειότητα.

Κι όμως, όπως αποκάλυψε στο Business Insider, κάτι μέσα του έλεγε πως δεν ήταν πραγματικά ευτυχισμένος.

Η δουλειά στη Google και ο εξαψήφιος μισθός: «Βαριόμουν τη δουλειά»

Αμέσως μετά το πανεπιστήμιο, ξεκίνησε στη Google. Μετά από 12 χρόνια, μετακινήθηκε στη Verily, επίσης μέλος της Alphabet. Παρά τη λαμπρή πορεία και το κύρος, ένιωθε πως κάτι δεν λειτουργούσε σωστά.

Στη Verily έφτασε να κερδίζει πάνω από 600.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, στα μέσα του 2024 παραιτήθηκε: «Ένιωθα ανικανοποίητος. Η απόφαση με φόβισε, αλλά έναν χρόνο μετά, το ρίσκο αρχίζει να δικαιώνεται», εξήγησε.

Η Google ήταν γεμάτη προνόμια: δωρεάν φαγητό, κάψουλες ύπνου, events για κάθε περίσταση. Ακόμη και μπόνους των 1.000 δολαρίων μοιράζονταν σε γιορτές. Όμως πίσω από τα προνόμια, ο ίδιος ένιωθε εξάντληση και οκνηρία: «Αγαπούσα την εταιρεία, αλλά βαριόμουν. Έχω μάθει ότι μετά από τέσσερα χρόνια στο ίδιο αντικείμενο χάνω το ενδιαφέρον μου», εξομολογήθηκε.

Τι τον έκανε να φύγει απ' τα πλούτη και να κάνει μια νέα αρχή στον Καναδά

Μετά το 2020, όλα χειροτέρεψαν. Η πανδημία, οι περικοπές και το βάρος της διοίκησης ομάδων τον άφησαν ψυχικά εξαντλημένο. «Πλέον δεν είχα φίλους στη δουλειά. Η μοναξιά ήταν μεγάλη», είπε.

Με στήριξη από τη σύζυγο και τον θεραπευτή του, παραιτήθηκε το 2024, γνωρίζοντας ότι ο τεχνολογικός κλάδος δεν ήταν στα καλύτερά του. Είχε, όμως, οικονομική ασφάλεια για να πάρει το ρίσκο.

Δεν άλλαξε μόνο δουλειά, αλλά και ήπειρο. «Ήθελα να φύγω από τις ΗΠΑ, οπότε μετακομίσαμε στον Καναδά τον Ιούλιο του 2025». Νέο σπίτι, νέα καθημερινότητα, νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Σήμερα εργάζεται στην ανάπτυξη υποδομών φιλοξενίας ιστοσελίδων και νιώθει πιο γεμάτος από ποτέ, πιστεύοντας πως έχει πάρε τη σωστή απόφαση: «Κατάλαβα ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Έχω μια πιο ικανοποιητική δουλειά και είμαι πιο ευτυχισμένος από όταν έβγαζα τα πολλά λεφτά».

