Ζευγάρι έζησε εφιάλτη... 22.000 δολαρίων σε πολυτελή κρουαζιέρα στην Ευρώπη

Ένα ζευγάρι ξόδεψε 22.000 δολάρια για την «κρουαζιέρα της ζωής του» στην Ευρώπη, αλλά έζησε έναν εφιάλτη. Δείτε τι καταγγέλλουν.

Μια πολυτελής ευρωπαϊκή κρουαζιέρα, την οποία περίμεναν ως το «ταξίδι ζωής», μετατράπηκε σε τραυματική εμπειρία για τον 78χρονο Τζον και τη 77χρονη Ρόζμαρι Κάασα, οι οποίοι ξόδεψαν συνολικά 22.000 δολάρια για τις διακοπές τους.

Το 15ήμερο ταξίδι με τη Viking River Cruises ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, καθώς αποτέλεσε την πρώτη τους μεγάλη απόδραση μετά την ανάρρωση του Τζον από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όμως, αντί για στιγμές χαλάρωσης και αναμνήσεις, το ζευγάρι βίωσε αλλεπάλληλες αναποδιές.

Όπως περιέγραψαν στο αμερικανικό δίκτυο WSB-TV, το κλιματιστικό στο πλοίο παρουσίασε σοβαρές βλάβες εν μέσω καύσωνα, αναγκάζοντάς τους να μείνουν κλεισμένοι σε καμπίνες με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς φυσικό αερισμό. Οι επιβάτες κλήθηκαν μάλιστα να κρατούν κλειστές τις πόρτες για να μην εισέλθουν έντομα, επιδεινώνοντας την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Μετά από πέντε ημέρες, λόγω χαμηλής στάθμης του νερού, έγινε μεταφορά των επιβατών σε νέο πλοίο. Ωστόσο, ούτε εκεί λειτουργούσε το κλιματιστικό, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις διαρροής στην καμπίνα τους.

«Έπρεπε να συγκρατήσω τη Ρόζμαρι», είπε ο Τζον, αναφερόμενος στο περιστατικό όπου ζήτησαν εξηγήσεις από τον καπετάνιο. «Δεν ήμουν χαρούμενη», δήλωσε η ίδια, «και δεν είχα τελειώσει αυτά που είχα να πω».

Από το κακό στο χειρότερο

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι δυο τους, όπως και αρκετοί ακόμη επιβάτες, αρρώστησαν βαριά, παρουσιάζοντας συμπτώματα που εξελίχθηκαν σε βρογχίτιδα. «Δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγεις. Ήταν άθλιο», ανέφερε ο Τζον, περιγράφοντας την κατάσταση στο πλοίο ως ασφυκτική.

Μετά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ, το ζευγάρι υπέβαλε επίσημη καταγγελία, με τη Ρόζμαρι να απευθύνεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η απάντηση που έλαβαν ήταν προσφορά έκπτωσης 1.000 δολαρίων για μελλοντική κρουαζιέρα, πρόταση που θεώρησαν προσβλητική.

Με την παρέμβαση του WSB-TV, η Viking φέρεται να προσέφερε τελικά επιπλέον συμβιβασμό, υπό τον όρο υπογραφής συμφωνίας εμπιστευτικότητας, το περιεχόμενο της οποίας δεν γνωστοποιήθηκε.

Παρά την αποζημίωση, οι Κάασα νιώθουν πως η εμπειρία τους δεν αντιμετωπίστηκε με τον σεβασμό που θα έπρεπε. «Δεν είμαι απλώς θυμωμένος. Είμαι βαθιά απογοητευμένος», δήλωσε ο Τζον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ