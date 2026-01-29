Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για ερωτική συνεύρεση εκτός γάμου

Η γυναίκα λιποθύμησε μετά το μαστίγωμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο

Ένας άνδρας και μια γυναίκα μαστιγώθηκαν δημόσια σήμερα στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας, αφού ένα ισλαμικό δικαστήριο τους καταδίκασε για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου.

Το ζευγάρι δέχτηκε από 140 χτυπήματα ο καθένας στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού, 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής της αστυνομίας της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ, ο Μουχάμαντ Ριζάλ. Η γυναίκα λιποθύμησε μετά το μαστίγωμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο.

