Νορβηγός ολυμπιονίκης δηλώνει μετά τη νίκη του ότι μετανιώνει που απάτησε την κοπέλα του - Red flag καραμπινάτο

Η πρώην συντροφός του, ευτυχώς, δεν θα τον συγχωρέσει για την απιστία του

Ο Νορβηγός Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του δίαθλου, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά στην επικαιρότητα βρίσκεται για τη συνέντευξη που παραχώρησε μετά τον αγώνα, η οποία είναι ένα καραμπινάτο red flag.

Ο αθλητής, που κατέλαβε την τρίτη θέση στα 20 χλμ. αντρών στο δίαθλο, αποφάσισε να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και όχι για το μετάλλιο. Συγκεκριμένα, μίλησε για την απιστία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Τον πιο όμορφο και γλυκό άνθρωπο στον κόσμο. Πριν τρεις μήνες, όμως, έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής και απάτησα τη σύντροφό μου».

