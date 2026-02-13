To Μεξικό σώζει τα... τάπερ με deal 250 εκατ. δολαρίων!

Η Betterware of Mexico αποκτά τις δραστηριότητες της Tupperware στη Λατινική Αμερική έναντι 250 εκατ. δολαρίων, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ιστορικής μάρκας.

Ανάσα ζωής για τη θρυλική μάρκα ειδών κουζίνας δίνει το Μεξικό, καθώς η Betterware of Mexico προχωρά στην εξαγορά των περιφερειακών δραστηριοτήτων της Tupperware στη Λατινική Αμερική, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί μια καίρια αλλαγή σε ιδιοκτησιακό και στρατηγικό επίπεδο για ένα brand με πολυετή ιστορία στις άμεσες πωλήσεις. Παρά τις αναταράξεις των τελευταίων ετών, η Tupperware θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της σε βασικές αγορές όπως το Μεξικό και η Βραζιλία, όπου διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Η εξαγορά υλοποιείται μέσω της εταιρείας BeFra, που συνδέεται με την Betterware, και αφορά το 100% των δραστηριοτήτων της Tupperware στη Λατινική Αμερική. Στο πακέτο περιλαμβάνεται διαρκής, αποκλειστική και χωρίς δικαιώματα (royalty-free) άδεια χρήσης της εμπορικής επωνυμίας στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας θα καλυφθεί κατά 215 εκατ. δολάρια με μετρητά -μέσω δανεισμού- και κατά 35 εκατ. δολάρια με μετοχές της BeFra. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή περίπου κατά 40%, προσθέτοντας περί τα 81 εκατ. δολάρια ετησίως σε επίπεδο EBITDA.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου για την Tupperware, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές πιέσεις και μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί έγκαιρα σε ένα περιβάλλον πιο ψηφιακό, έντονα ανταγωνιστικό και με αυξημένη ευαισθησία στις τιμές.

Η Λατινική Αμερική ως «προπύργιο»

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η Λατινική Αμερική παρέμεινε μία από τις πιο ανθεκτικές αγορές για το brand. Το 2022, πριν από την αναδιάρθρωση, οι πωλήσεις στην περιοχή ανήλθαν σε 404 εκατ. δολάρια, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών 278 εκατ. δολαρίων έως το 2025.

Η Tupperware διαθέτει περισσότερους από 140 διανομείς και περίπου 200.000 ανεξάρτητους αντιπροσώπους, καθώς και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Μεξικό και Βραζιλία. Το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς φιλοδοξεί να αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο, επανατοποθετώντας τη μάρκα σε μια αγορά που παραμένει στρατηγικής σημασίας.

Η κίνηση της Betterware ερμηνεύεται ως στοίχημα αναγέννησης για ένα ιστορικό brand, με τη Λατινική Αμερική να μετατρέπεται από περιφερειακή αγορά σε βασικό πυλώνα επανεκκίνησης.

