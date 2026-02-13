ΗΠΑ: Καθηγητής του πανεπιστημίου του Οχάιο τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού επιτέθηκε σε δημοσιογράφο

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Τζόνσον, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου του Οχάιο.

Ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο του Οχάιο τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού ένα βίντεο που τον δείχνει να επιτίθεται σε έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο μέσα στο campus, έγινε viral.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από έναν τοπικό συντάκτη ενός ενημερωτικού δελτίου, δείχνει τον επίκουρο καθηγητή Λουκ Πέρεζ να βρίσκεται σε έναν διάδρομο μέσα στο campus, όταν ο δημοσιογράφος και κάμεραμαν Μάικ Νιούμαν τον πλησιάζει κρατώντας μια κάμερα και ένα κινητό.

