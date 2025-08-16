Σκάι, το πρόσωπό σου είναι πιο όμορφο από την ψυχή τους

Ας κοιτάξουν βαθιά μες στην ψυχή τους όσοι ανάγκασαν την Κιλμάρνοκ να... προστατεύσει την Σκάι Στάουτ, διαγράφοντας τη φωτογραφία της από τα social media. Εκεί υπάρχει η ασκήμια και όχι στο φωτεινό πρόσωπο της 16χρονης. Γράφει ο Θοδωρής Ρούσσος.

Κάθε φορά που ένα παιδί καταφέρνει να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό του, κάτι μέσα μας -σαν κοινωνία- θα έπρεπε να φωτίζεται. Να νιώθουμε περήφανοι. Να το στηρίζουμε και να το ενθαρρύνουμε.

Αντί γι’ αυτό, υπάρχουν και εκείνοι που περιμένουν στη γωνία. Όχι για να χαρούν με τη χαρά, αλλά για να πετάξουν φαρμάκι. Όχι για να στηρίξουν, αλλά για να πληγώσουν.

Η 16χρονη Σκάι Στάουτ, παίκτρια της Κιλμάρνοκ στη Σκωτία, πέτυχε κάτι που λίγοι καταφέρνουν: υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό ποδοσφαιρικό συμβόλαιο. Μια ημέρα που θα έπρεπε να μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό της ως μέρα χαράς και περηφάνιας, μετατράπηκε γρήγορα σε ημέρα θλίψης.

Η ανακοίνωση της ομάδας της συνοδευόταν από μια φωτογραφία της. Κάποιοι στάθηκαν στο πρόσωπό της και όχι στο ταλέντο ή στη σκληρή δουλειά που έφερε την επιτυχία. Στάθηκαν στα σημάδια της ακμής. Και άρχισαν τα σχόλια. Φθηνά, ειρωνικά, κακόβουλα, πικρόχολα. Από ενήλικες. Από «άντρες».

Η ανάρτηση διαγράφηκε. Η ομάδα της έπραξε σωστά, θέλοντας να την προστατεύσει. Αλλά η Σκάι διέγραψε τις φωτογραφίες της και απομακρύνθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα. Αναγκάστηκε να κρυφτεί, για να προστατευτεί από κάτι το οποίο θα έπρεπε να γιορτάζει.

Και η πρώτη σκέψη έρχεται αβίαστα: Τι είδους άνθρωπος βλέπει ένα παιδί να πετυχαίνει το στόχο του και νιώθει την ανάγκη να το πληγώσει;

Προφανώς και δεν είναι μόνο η ζήλια. Προφανώς και είναι κάτι πιο βαθύ και εσωτερικό. Γιατί η πραγματική ασχήμια δεν είναι στην ακμή. Είναι στα σχόλια. Είναι στην απανθρωπιά. Στην ανάγκη να μειώσεις κάποιον για να νιώσεις καλύτερος -που ούτε αυτό εν τέλει πετυχαίνεις.

Η ομορφιά δεν είναι θέμα φίλτρων, μακιγιάζ ή συμμετρίας. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις τον άλλο και να βλέπεις στο πρόσωπό του την καθαρή ψυχή του, τη δύναμή και τη χαρά του. Αν όλα αυτά σου είναι άγνωστα, άδειασέ του/μας τη γωνιά...

Η Σκάι είναι όμορφη. Όχι χωρίς την ακμή της, αλλά με αυτήν. Στο πρόσωπο της 16χρονης καθρεφτίζεται ο αγώνας της «να φτάσει όπου δεν μπορεί». Στη φωτογραφία -που διαγράφηκε- λάμπει η νιότη και η θέληση για την επίτευξη του ονείρου που γίνεται πραγματικότητα.

Λάμπει ένα νεανικό πρόσωπο, που δίχως αμφιβολία είναι πιο καθαρό και όμορφο από τη βρώμικη ψυχή τους...

Please send your love and support to 16 year old Skye Stout from Scotland, and don't let the ignorant bullies win. Yesterday, the official page of the Scottish club Kilmarnock women's team announced that the club had signed a contract with 16-year-old midfielder Skye Stout. A… pic.twitter.com/GVi7QObuwd — Grassroots (@Teamgrassroots_) August 15, 2025

