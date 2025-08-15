Μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές στην καριέρα ενός αθλητή είναι η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου. Για τη 16χρονη Σκάι Στάουτ, όμως, αυτή η στιγμή μετατράπηκε γρήγορα σε προσωπικό Γολγοθά.

Η Κιλμάρνοκ ανακοίνωσε την ένταξη της νεαρής ποδοσφαιρίστριας στην πρώτη ομάδα, ωστόσο η χαρμόσυνη είδηση έγινε αφορμή για διαδικτυακό bullying. Κάποιοι οπαδοί αντί να στηρίξουν ένα κορίτσι που κάνει τα πρώτα του βήματα στον επαγγελματικό αθλητισμό επέλεξαν να την χλευάσουν για την εμφάνισή της, επικεντρώνοντας την «κριτική» τους στο πρόσωπό της και την ακμή που είχε.

Η αντίδραση της ομάδας ήταν άμεση, τα επίμαχα posts διαγράφηκαν, ενώ η ίδια η παίκτρια αποσύρθηκε από τα social media, διαγράφοντας φωτογραφίες και περιεχόμενο, προκειμένου να προστατευτεί από τον καταιγισμό των αρνητικών σχολίων.