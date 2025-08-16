Οδηγός Tesla αποκάλυψε τη φθορά μπαταρίας μετά από 300.000 μίλια: Τα αποτελέσματα σοκάρουν

Πόσο αντέχει η μπαταρία ενός Tesla Model Y μετά από 300.000 μίλια; Ο ιδιοκτήτης αποκαλύπτει τα πραγματικά ποσοστά φθοράς και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των EV.

Ένας ιδιοκτήτης Tesla στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας τις εντυπωσιακές αποστάσεις που έχει διανύσει με το ηλεκτρικό του όχημα και αποκαλύπτοντας τα δεδομένα φθοράς της μπαταρίας του.

Ο Jason McKnight, που κατέχει ένα Tesla Model Y του 2022, αποκάλυψε πως έχει διανύσει 300.000 μίλια (περίπου 480.000 χιλιόμετρα) μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Τα στοιχεία που μοιράστηκε στο Facebook, μέσω της κοινότητας “Tesla High Mileage Club”, φωτίζουν ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων: πόσο αντέχουν πραγματικά οι μπαταρίες;

Μόλις 21% μετά από 300.000 μίλια

Ο McKnight ανέφερε ότι η μπαταρία του οχήματος παραμένει η εργοστασιακή, χωρίς να έχει αντικατασταθεί. Παρά την εντατική χρήση, έχει πέσει μόλις 21%, γεγονός που χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό για τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης.

Η Tesla, στην τελευταία της Έκθεση Επιπτώσεων, έχει αναφέρει ότι τα Model S και Model X παρουσιάζουν υποβάθμιση της τάξεως του 12% μετά από 200.000 μίλια. Τα αποτελέσματα του McKnight επιβεβαιώνουν την αντοχή των συσσωρευτών της εταιρείας, ακόμα και υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Με βάση τα δεδομένα του οδηγού, μια πλήρης φθορά στο 70%, που θεωρείται και το όριο αντικατάστασης για τις μπαταρίες EV, μπορεί να φτάσει κοντά στα 950.000 μίλια χρήσης. Αυτό το νούμερο αφήνει πολλά περιθώρια αξιοποίησης, ιδίως για επαγγελματίες οδηγούς ή εταιρείες που επενδύουν σε στόλους αυτοκινήτων EV.

Η εταιρεία Vev (θυγατρική της Vitol), που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες μπαταρίες έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πως η επένδυση σε ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμα.

Περισσότερο σοκ από τα μίλια, παρά τη φθορά

Η αντοχή της μπαταρίας δεν ήταν το μόνο που τράβηξε την προσοχή των χρηστών. Πολλοί έμειναν άφωνοι με τον αριθμό των χιλιομέτρων που διήνυσε ο McKnight μέσα σε τρία μόλις χρόνια.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Κι εγώ νόμιζα ότι τα 120.000 μίλια στο Model X μου ήταν πολλά. Το δικό μου είναι ακόμα... μωρό μπροστά σε αυτό». Άλλοι τον καλωσόρισαν στο «κλαμπ των 300.000 μιλίων», υπονοώντας ότι δεν είναι ο μόνος που έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα χιλιομέτρων.

Τι δείχνει το μέλλον;

Αν ο ρυθμός φθοράς παραμείνει σταθερός, ο McKnight ενδέχεται να έχει τουλάχιστον έξι ακόμη χρόνια χρήσης πριν χρειαστεί αντικατάσταση της μπαταρίας του. Το αν αυτή η μακροχρόνια χρήση θα αποσβέσει το κόστος της αρχικής επένδυσης στο Tesla μένει να φανεί.

Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του έρχεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης και να διασκεδάσει τις ανησυχίες για τη μακροχρόνια απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων.

