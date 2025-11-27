Αναλυτές εκτιμούν ότι η Apple θα ξεπεράσει φέτος σε πωλήσεις την Samsung, μετά από 14 χρόνια!

Επιστροφή στο πρώιμο καθεστώς για Apple και Samsung;

Το 2025, η Apple φαίνεται πως πρόκειται να ξεπεράσει τη Samsung στις συνολικές αποστολές smartphones για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, χάρη στις πωλήσεις του iPhone 17 και των άλλων εκδόσεων των νέων smartphones.

Η Counterpoint Research εκτιμά ότι η Apple θα αποστείλει περίπου 243 εκατομμύρια iPhone στην αγορά, ενώ η Samsung αναμένεται να στείλει γύρω στα 235 εκατομμύρια συσκευές. Η δημοτικότητα του iPhone 17, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο, αποδίδεται σε ένα εξαιρετικό εορταστικό διάστημα πωλήσεων, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ να είναι 12% υψηλότερες συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ και στην Κίνα καταγράφηκε αύξηση 18% σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Από την πλευρά της Samsung, το Galaxy S25 παρουσιάζει ισχυρές πωλήσεις, ειδικά το μοντέλο S25 Ultra, που ξεχώρισε με πωλήσεις άνω των 9 εκατομμυρίων μονάδων έως το μέσο του 2025, καταφέρνοντας να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο στην κατηγορία των premium smartphones. Η σειρά S25 έδειξε αύξηση 12,2% στις πωλήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με το βασικό μοντέλο να έχει την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, η Samsung αντιμετωπίζει προκλήσεις στον μεσαίο και χαμηλό προϋπολογισμό από Κινέζους κατασκευαστές, κάτι που μπορεί να την εμποδίσει να επανέλθει στην κορυφή.

Η Apple προβλέπεται να διατηρήσει την κορυφαία θέση στην αγορά smartphone παγκοσμίως τουλάχιστον μέχρι το 2029, εκμεταλλευόμενη όχι μόνο την ισχυρή ζήτηση για το iPhone 17, αλλά και τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και τη στρατηγική επέκταση σε αγορές αναδυόμενες και χαμηλότερης κατηγορίας μέσω πιο οικονομικών μοντέλων, όπως το iPhone 17e που αναμένεται το 2026.