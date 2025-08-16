Καμικάζι στην Τσιμισκή: 20χρονος πέρασε 10 κόκκινα φανάρια
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας κινήθηκε στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Ο νεαρός παραβίασε διαδοχικά δέκα ερυθρούς σηματοδότες, ενώ πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.
Η Καταδίωξη από την Ομάδα «Ζ»
Περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν τον 20χρονο και ξεκίνησαν καταδίωξη μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά η πορεία του κατέληξε στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, όπου η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε.
Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, οι άνδρες της ομάδας «Ζ» τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.