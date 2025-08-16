Καμικάζι στην Τσιμισκή: 20χρονος πέρασε 10 κόκκινα φανάρια

Απίστευτη καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παραβίασε δέκα κόκκινα φανάρια στην Τσιμισκή και συνελήφθη.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας κινήθηκε στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο νεαρός παραβίασε διαδοχικά δέκα ερυθρούς σηματοδότες, ενώ πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.

Η Καταδίωξη από την Ομάδα «Ζ»

Περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν τον 20χρονο και ξεκίνησαν καταδίωξη μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά η πορεία του κατέληξε στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, όπου η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε.

Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, οι άνδρες της ομάδας «Ζ» τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ