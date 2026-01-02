Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια είναι τα πρόστιμα για όσους δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026. Δείτε πόσο θα φτάνει το πρόστιμο ανάλογα με την καθυστέρηση.

Σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να επιβληθούν πρόστιμα, καθώς δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η προθεσμία καταβολής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και από τα 6,75 εκατομμύρια οχήματα, εμπρόθεσμα πλήρωσαν τα τέλη 5,94 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό εκπρόθεσμων πληρωμών φτάνει περίπου το 12%, αντίστοιχο με τα επίπεδα του 2025.

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο

Με τις νέες προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες πληρωμές:

Έως 2/2/2026: 25% των τελών κυκλοφορίας

Έως 2/3/2026: 50% των τελών κυκλοφορίας

Από 3/3/2026 και μετά ή μερική εξόφληση: ισόποσο με τα τέλη κυκλοφορίας

Για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως ταξί, φορτηγά και λεωφορεία, τα πρόστιμα μειώνονται στο 50%.

Τα οχήματα που είχαν τεθεί σε ακινησία φτάνουν τα 208.976, τα οποία δεν υπόκεινται στις ίδιες προσαυξήσεις.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι οι προσαυξήσεις θα κλιμακώνονται σταδιακά και συνιστά στους ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν τα τέλη το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν υψηλότερα πρόστιμα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ