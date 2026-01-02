Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια είναι τα πρόστιμα για όσους δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα
Σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να επιβληθούν πρόστιμα, καθώς δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η προθεσμία καταβολής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και από τα 6,75 εκατομμύρια οχήματα, εμπρόθεσμα πλήρωσαν τα τέλη 5,94 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό εκπρόθεσμων πληρωμών φτάνει περίπου το 12%, αντίστοιχο με τα επίπεδα του 2025.
Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο
Με τις νέες προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες πληρωμές:
Έως 2/2/2026: 25% των τελών κυκλοφορίας
Έως 2/3/2026: 50% των τελών κυκλοφορίας
Από 3/3/2026 και μετά ή μερική εξόφληση: ισόποσο με τα τέλη κυκλοφορίας
Για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως ταξί, φορτηγά και λεωφορεία, τα πρόστιμα μειώνονται στο 50%.
Τα οχήματα που είχαν τεθεί σε ακινησία φτάνουν τα 208.976, τα οποία δεν υπόκεινται στις ίδιες προσαυξήσεις.
Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι οι προσαυξήσεις θα κλιμακώνονται σταδιακά και συνιστά στους ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν τα τέλη το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν υψηλότερα πρόστιμα.