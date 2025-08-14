Άνδρας πέταξε σάντουιτς σε αστυνομικό στην Ουάσινγκτον και κατηγορείται για κακούργημα!

Ένταση στην Ουάσινγκτον: Άνδρας κατηγορείται για κακούργημα αφού εκτόξευσε σάντουιτς σε αστυνομικό, εν μέσω αντιδράσεων για τη νέα πολιτική του Τραμπ.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν ένας άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για κακούργημα, ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με αστυνομικούς, η οποία κορυφώθηκε με την... εκτόξευση ενός σάντουιτς.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη νέα ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα για την «επαναφορά της τάξης» στην πρωτεύουσα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Η υπόσχεσή του ότι «η αστυνομία θα μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιβάλει την τάξη», προκάλεσε εντάσεις, ενώ σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο.

Συνελήφθη λόγω του σάντουιτς

Ο 32χρονος Σον Τσαρλς Νταν φέρεται να προσέγγισε ομάδα ομοσπονδιακών αστυνομικών στην 14η Οδό της βορειοδυτικής Ουάσινγκτον και να τους απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τους «φασίστες» και ζητώντας τους να «φύγουν από την πόλη μου», σύμφωνα με την αστυνομία.

Αφού απομακρύνθηκε, ο Νταν επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα κρατώντας ένα σάντουιτς, το οποίο πέταξε προς έναν αστυνομικό, χτυπώντας τον στο στήθος. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του κατά την ανάκριση.

Κατηγορία για κακούργημα

Ο Νταν αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία για επίθεση σε ομοσπονδιακό αστυνομικό, μια σοβαρή ποινική κατηγορία σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, σχολίασε μέσω βίντεο στα social media το περιστατικό, στηρίζοντας την αυστηρή στάση απέναντι σε επιθέσεις κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου: «Κάποιος νόμισε πως ήταν αστείο να πετάξει ένα σάντουιτς σε αστυνομικό. Σήμερα κατηγορείται για κακούργημα. Δεν θα το βρίσκει πια τόσο αστείο».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «θα στηρίξουμε τους αστυνομικούς μας μέχρι τέλους» και κατέληξε με τη χαρακτηριστική φράση: «Βάλε το σάντουιτς σου κάπου αλλού».

Assault a law enforcement officer, and you’ll be prosecuted.



This guy thought it was funny—well, he doesn’t think it’s funny today, because we charged him with a felony. pic.twitter.com/O0NVAFDZrU — Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) August 13, 2025

Πολιτικό υπόβαθρο και αντιδράσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω εντεινόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για την εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς αναλυτές ως υπερβολική. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η βία στην πόλη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, αντίθετα με τις δηλώσεις του προέδρου περί «μιας από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο».

Ωστόσο, το περιστατικό με τον Νταν αποτελεί ενδεικτικό της έντασης που δημιουργεί ο πολιτικός λόγος στην καθημερινότητα, με πολίτες να εκφράζουν την οργή τους με απρόβλεπτους τρόπους.

