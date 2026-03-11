Φρουροί της Επανάστασης: «Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο»

Έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο οι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Οι Φρουροί Επανάστασης του Ιράν έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα κλιμάκωσης, δηλώνοντας έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο και υπογραμμίζοντας ότι η εποχή των περιορισμένων αντιποίνων έχει τελειώσει.

Με φόντο τις επιθέσεις σε πλοία που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, εξυπηρετούσαν συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι IRGC διαμηνύουν πως το Στενό του Ορμούζ μετατρέπεται σε απαγορευμένη ζώνη.

«Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο»

Οι IRGC προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση», καθώς θεωρούν ότι η ίδια η ύπαρξή τους τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, διαμηνύουν πως το Στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον απαγορευμένη ζώνη και ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, υπογραμμίζοντας τον πλήρη έλεγχο που ασκούν στο σημείο.

Αναφορικά με τα τρία πλοία που δέχθηκαν επίθεση σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι, παρά τις ξένες σημαίες τους, «εξυπηρετούσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, μιλώντας στο Al Jazeera υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις ενδέχεται να πυροδοτήσουν ένα νέο μέτωπο σύγκρουσης. «Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε μια νέα φάση», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη.

Μάλιστα, ο ίδιος αξιωματούχος άφησε αιχμές για επέκταση των αποκλεισμών, αναφέροντας πως «σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με το Στενό του Ορμούζ», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιο θα είναι αυτό.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να κλιμακώσει τη στάση της, με τον Ιρανό αξιωματούχο να επισημαίνει ότι τα σχέδια ασφάλειας και άμυνας της χώρας είναι κλιμακωτά. «Έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε», κατέληξε, υπονοώντας ότι το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα για περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις στην περιοχή ανάλογα με τις εξελίξεις.

