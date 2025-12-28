«Θέλω να συμμετέχω σε ταινίες που επηρεάζουν τους ανθρώπους» - Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για το «The Housemaid»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την ταινία «The Housemaid» και τη φιλοσοφία της να δημιουργεί έργα που ευαισθητοποιούν και ενδεχομένως σώζουν ζωές.

Η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο BBC ότι επιθυμεί να συμμετέχει σε ταινίες που «επηρεάζουν και, ελπίζουμε, σώζουν ζωές», αναφερόμενη στις πρόσφατες κινηματογραφικές της δουλειές.

Το 2025, η Σουίνι πρωταγωνίστησε στην ψυχολογική ταινία θρίλερ «The Housemaid» και στη βιογραφική ταινία «Christy», οι οποίες πραγματεύονται την ενδοοικογενειακή βία, ένα θέμα που η ίδια χαρακτηρίζει «διαδεδομένο» και το οποίο προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία.

Στην ταινία The Housemaid, η Σουίνι υποδύεται την Millie Calloway, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Freida McFadden που εκδόθηκε το 2022 και γνώρισε μεγάλη απήχηση, ειδικά στο TikTok.

Η ηθοποιός δήλωσε θαυμάστρια του βιβλίου και των χαρακτήρων του, προσθέτοντας ότι απολαμβάνει τις πολύπλοκες και έντονες ιστορίες, καθιστώντας την ταινία ένα «ονειρεμένο πρότζεκτ».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αμάντα Σέιφριντ και Μπράντον Σκλέναρ, στους ρόλους της Nina και του Andrew Winchester, οι οποίοι προσλαμβάνουν την Millie στο σπίτι τους. Η Σέιφριντ και η Σουίνι επιλέχθηκαν για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους λόγω της φυσικής τους ομοιότητας, αλλά και της κοινής επαγγελματικής προσέγγισης και φιλοσοφίας ζωής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr