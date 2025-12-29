Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 4 γάμοι, οι απιστίες και οι μεγάλοι έρωτες της ζωής της

Οι γάμοι και η πολυτάραχη ερωτική ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η Γαλλίδα ηθοποιός παντρεύτηκε τέσσερις φορές και όπως είχε παραδεχτεί η ίδια, είχε περισσότερους από 100 εραστές στη ζωή της.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή με τον ρόλο της στην ταινία « Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα», πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου παντρεύτηκε τέσσερις φορές, αλλά έκανε τα πάντα για να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Γαλλίδα ηθοποιός, η οποία έγινε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στα τελευταία της χρόνια, είχε αρκετές σχέσεις ενώ είχε κάνει τέσσερις γάμους: ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ από το 1952 έως το 1957, με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ από το 1959 έως το 1962, με τον Γερμανό εκατομμυριούχο Γκίντερ Σακς από το 1966 έως το 1969 και με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ'Ορμάλ το 1992. Παράλληλα όμως είχε αρκετές σχέσεις και έμεινε στην ιστορία για τα..παραστρατήματά της.

