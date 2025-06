Ο λόγος που θησαυρός αξίας 17 δισ. παραμένει ανέγγιχτος σε βυθό 300 χρόνια μετά το ναυάγιο (vid)

Το πιο επικερδές ναυάγιο στον κόσμο παραμένει ανέγγιχτο στην Καραϊβική Θάλασσα από τότε που βυθίστηκε, δηλαδή πριν από περίπου 300 χρόνια.

Ένα ναυάγιο που έγινε πριν από 300 χρόνια στην Καραϊβική Θάλασσα κρύβει στον βυθό θησαυρό αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, το πιο επικερδές ναυάγιο στον κόσμο, παραμένει ανέγγιχτο. Και υπάρχει λόγος γι αυτό.

Το San José, μια ισπανική γαλέρα 62 πυροβόλων φορτωμένη με θησαυρούς, βυθίστηκε τη νύχτα της 8ης Ιουνίου 1708, αφού οι πυριτιδαποθήκες του πλοίου εξερράγησαν σε σύγκρουση με μια βρετανική μοίρα στα ανοικτά της χερσονήσου Μπαρού. Ως εκ θαύματος, 11 από τους 600 ναύτες που επέβαιναν στο πλοίο επέζησαν, αλλά οι υπόλοιποι είχαν τραγική κατάληξη. Μαζί τους χάθηκαν και περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, ασήμι και σμαράγδια, τα οποία είχαν εξορυχθεί στη Βολιβία και φορτωθεί στο Πορτομπέλο του Παναμά. Ο προορισμός τους ήταν το ισπανικό θησαυροφυλάκιο.

Το ναυάγιο δεν είχε βρεθεί μέχρι πρόσφατα, όταν το Κολομβιανό Ναυτικό συνεργάστηκε με επιστήμονες από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole το 2015. Το ρομπότ βαθιάς κατάδυσης REMUS 6000, χαρτογράφησε τον βυθό - ακριβώς έξω από την Καρθαγένη της Κολομβίας - σε βάθος 600 μέτρων και κατέγραψε μερικά εκπληκτικά στοιχεία.

Το υλικό τους έδειχνε 62 χάλκινα κανόνια, κινεζική πορσελάνη και πυκνά συμπλέγματα από χειροποίητα νομίσματα τύπου «cob». Πολλά φέρουν σφραγίδα με τον Σταυρό της Ιερουσαλήμ, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του σκάφους - όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Antiquity στις 10 Ιουνίου.

«Τα νομίσματα είναι καθοριστικά αντικείμενα για τη χρονολόγηση και την κατανόηση του υλικού πολιτισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ναυαγίων», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Ντανιέλα Βάργκας Αρίζα. «Τα χειροποίητα, ακανόνιστου σχήματος νομίσματα - γνωστά ως cobs στα αγγλικά και macuquinas στα ισπανικά - χρησίμευαν ως το κύριο νόμισμα στην Αμερική για περισσότερο από δύο αιώνες», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, μια δεκαετία αφού βρέθηκε το πλοίο και ο θησαυρός δεν έχει ανακτηθεί από τον βυθό. Για να καταλάβει κανείς, ο Τιτανικός βρίσκεται πάνω από έξι φορές βαθύτερα από το San José. Ενώ και τα δύο απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό για εξερεύνηση, ο χώρος ανάπαυσης του Τιτανικού ωθεί τα όρια της τεχνολογίας και της (ασφαλούς) ανθρώπινης πρόσβασης, ενώ το San José, στα 600 μέτρα, βρίσκεται εντός της τυπικής εμβέλειας για πολλά σύγχρονα τηλεχειριζόμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια αρχαιολογία.

Έτσι, ενώ οι αποστολές ανάκαμψης οποιουδήποτε είδους είναι επικίνδυνες, αυτή σίγουρα δεν είναι αδύνατη. Επειδή το San José βρίσκεται σε χωρικά ύδατα της Κολομβίας, η Μπογκοτά διεκδικεί την κυριότητά του και έχει περιγράψει ένα σταδιακό σχέδιο ρομποτικής ανάκαμψης, που ξεκίνησε το 2024, το οποίο τελικά θα εκθέτει αντικείμενα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ναυτικό μουσείο.

Ωστόσο, η Ισπανία επιμένει ότι η γαλέρα αποτελεί προστατευόμενο κρατικό πολεμικό τάφο. Εν τω μεταξύ, η αμερικανική εταιρεία διάσωσης Sea Search Armada ισχυρίζεται ότι εντόπισε το ναυάγιο τη δεκαετία του 1980 και διεκδικεί την αμοιβή του ερευνητή στη Χάγη.

Επίσης, στο «κόλπο» βρίσκονται τρεις αυτόχθονες κοινότητες - οι Killakas, οι Carangas και οι Chichas - οι οποίες πιέζουν για την αναγνώριση της καταναγκαστικής εργασίας που εξόρυξε περίπου το ήμισυ του μετάλλου του φορτίου, πιέζοντας την UNESCO να χαρακτηρίσει τον θησαυρό ως «κοινή κληρονομιά». Δεν αποκλείεται πάντως, μια μέρα οι αντιμαχόμενες χώρες καταλήξουν σε κάποιο είδος συμφωνίας.

