Ταύρος σκοτώνει άνδρα σε φεστιβάλ στην Κολομβία: Το βίντεο που σοκάρει

Σοκαριστικό περιστατικό στην Κολομβία: 35χρονος σκοτώθηκε όταν ταύρος τον κάρφωσε σε φεστιβάλ «corraleja». Η χώρα ετοιμάζεται για πλήρη απαγόρευση το 2027.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στην Κολομβία και διεθνώς ο θάνατος ενός 35χρονου άνδρα, που σκοτώθηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου σε φεστιβάλ ταυρομαχίας τύπου «corraleja» στην πόλη Fundación, στην περιοχή Magdalena.

Το φεστιβάλ «corraleja» είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα έθιμα της Κολομβίας. Σε αντίθεση με την κλασική ταυρομαχία, εδώ δε συμμετέχουν μόνο επαγγελματίες ματαδόροι αλλά και απλοί πολίτες, που μπαίνουν στην αρένα μαζί με τον ταύρο. Το αποτέλεσμα, συχνά, είναι αιματηρό.

Η μοιραία στιγμή

Ο Γιοβάνις Μάρκες, χωρίς μπλούζα και ανάμεσα σε πλήθος συμμετεχόντων, φαίνεται σε βίντεο να τρέχει κατά μέτωπο στον ταύρο. Σε μια προσπάθεια να πηδήξει πάνω από το ζώο, δεν καταφέρνει να το αποφύγει. Ο ταύρος τον εκτοξεύει στον αέρα με τα κέρατά του, μπροστά στα έντρομα βλέμματα των θεατών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως ο 35χρονος σηκώθηκε όρθιος σαν να ήταν καλά, κρατώντας την κοιλιά και το πλευρό του, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε αιμόφυρτος. «Σηκώθηκε σαν να ήταν καλά, αλλά το αίμα έτρεχε. Σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε στο έδαφος», δήλωσε μάρτυρας στην εφημερίδα El Tiempo.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά.

Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.



El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.



El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 10, 2025

Οι αντιδράσεις

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανάρτησε η τοπική οργάνωση Plataforma ALTO στα social media. Σε ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι ο ταύρος ήταν ήδη τραυματισμένος και ότι η επίθεση ήταν πράξη αυτοάμυνας. «Ήρθε η ώρα να πούμε: ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ CORRALEJAS! Ναι στην απαγόρευση, όχι στη ρύθμιση», ανέφερε η οργάνωση.

Οι ακτιβιστές υπενθυμίζουν πως παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, με θύματα τόσο ανθρώπους όσο και ζώα.

Η πορεία προς την απαγόρευση

Η Κολομβία έχει ήδη ψηφίσει νόμο που προβλέπει πλήρη κατάργηση των ταυρομαχιών από το 2027. Ο νόμος δίνει τριετή μεταβατική περίοδο, ώστε οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το έθιμο να βρουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Παρόλα αυτά, εκδηλώσεις όπως οι corralejas εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πλήθη, ιδίως σε αγροτικές περιοχές.

Η ταυρομαχία, αν και απαγορευμένη σε πολλές χώρες, παραμένει νόμιμη και πολιτιστικά αναγνωρισμένη στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τις Φιλιππίνες.

Η τραγωδία του Fundación φέρνει ξανά στο προσκήνιο το δίλημμα μεταξύ «παράδοσης» και σεβασμού της ζωής – ένα δίλημμα που, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να διχάζει την Κολομβία μέχρι την οριστική κατάργηση του εθίμου.

