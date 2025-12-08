Greek Vapers Alliance: Η Κοινότητα των Ελλήνων Ατμιστών

Η Greek Vapers Alliance υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ατμιστών και προωθεί την υπεύθυνη χρήση του ατμίσματος.

Η Greek Vapers Alliance (GVA) είναι η επίσημη κοινότητα των Ελλήνων ατμιστών, με αποστολή να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση του ατμίσματος και να ενημερώσει το ευρύ κοινό με επιστημονικά δεδομένα. Μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με φορείς, η κοινότητα, που αριθμεί περισσότερα από 700 μέλη, εργάζεται για τη διάδοση των ερευνών που επιβεβαιώνουν τη λιγότερο επιβλαβή φύση του ατμίσματος και για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης γύρω από αυτό. Συνολικά, η GVA έχει ως στόχο να ενώσει τους ατμιστές και να αλλάξει σταδιακά την κοινή γνώμη προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Οι δράσεις και οι συνεργασίες της Greek Vapers Alliance

Η Greek Vapers Alliance συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για να δυναμώσει τη φωνή των Ελλήνων ατμιστών. Από τον Ιούνιο του 2024, η GVA έγινε επίσημος συνεργάτης της παγκόσμιας κοινότητας World Vapers’ Alliance, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή της σε κοινές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Παράλληλα, οργανώνει σεμινάρια και webinars όπου παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Ο άνθρωπος πίσω από την Κοινότητα των Ελλήνων Ατμιστών

Ο Νικόλας Χριστοφίδης είναι ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της Greek Vapers Alliance. Ως συντονιστής των δράσεων ενημέρωσης, εμφανίζεται συχνά σε συνέδρια και συνεντεύξεις για να προβάλλει το μήνυμα της κοινότητας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σε χώρες με ολοκληρωμένη πολιτική μείωσης της βλάβης που προκαλεί ο συμβατικός καπνός (όπως η Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο) «τα ποσοστά καπνίσματος μειώνονται ταχύτερα, δίνοντας στους ενήλικες πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως το άτμισμα».

Οι στόχοι του 2026 και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρώτος στόχος της Greek Vapers Alliance είναι να αποσαφηνίσει ότι το άτμισμα δεν αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» προς το τσιγάρο.







Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι νέοι ατμιστές ήταν ήδη καπνιστές και ότι το άτμισμα έχει βοηθήσει πολλούς ενήλικες να σταματήσουν τελείως το κάπνισμα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η κοινότητα έχει θέσει ως προτεραιότητές της για το 2026 την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατμιστών, την επέκταση των εκστρατειών ενημέρωσης, την ανάπτυξη της δικτύωσης με φορείς και την ένταξη νέων μελών.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας, κάντε την εγγραφή σας στο greekvapersalliance.gr.

Facebook: Greek Vapers Alliance

Instagram: @greekvapersalliance

Εmail: [email protected]

Mobile: +306981678680