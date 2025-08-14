Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Αχαΐα: 19χρονος φέρεται να ομολόγησε

Συνεχίζονται οι συλλήψεις για τη φωτιά στην Αχαΐα. Ο ένας φέρεται να ομολόγησε.

Σε δύο συλλήψεις, ενός 27χρονου και ενός 19χρονου, για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Αχαΐα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε κοινή επιχείρηση με το ανακριτικό σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενά μνήμης, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του και να υπέδειξε το σημείο, στο οποίο έβαλε φωτιά, το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

