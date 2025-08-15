Νέο video δείχνει πως θα είναι το λεπτό iPhone 17 Air

Δείτε ξανά το iPhone 17 Air σε νέο video!

Η νέα συσκευή iPhone 17 Air εμφανίστηκε σε ένα νέο βίντεο hands-on με μοντέλο δοκιμής σε ένα ιδιαίτερο χρώμα που ονομάζεται "sky blue stars". Το χρώμα αυτό είναι πολύ ανοιχτό μπλε, σχεδόν άσπρο σε αρκετές συνθήκες φωτισμού, δίνοντας μια αίσθηση λεπτότητας και διακριτικότητας, που φαίνεται να είναι το βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης αυτής της έκδοσης. Η συσκευή αναμένεται να έχει πάχος περίπου 5.5 χιλιοστά και βάρος μόλις 145 γραμμάρια, επικεντρώνοντας στην ελαφρότητα και την λεπτότητα, στοιχεία που τη διαφοροποιούν από τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς.

Στο εσωτερικό της θα φιλοξενεί το νέο chip Apple A19 Pro, που ωστόσο θα είναι ελαφρώς υποδεέστερο από την έκδοση που θα χρησιμοποιείται στα μεγαλύτερα μοντέλα 17 Pro και 17 Pro Max. Η μνήμη RAM θα είναι στα ίδια επίπεδα με τα Pro μοντέλα, ωστόσο η μπαταρία είναι σχετικά μικρή, με χωρητικότητα μόλις 3000mAh, γεγονός που ενδεχομένως να περιορίσει την αυτονομία της συσκευής. Η κάμερα θα είναι μία μόνο στο πίσω μέρος, αν και αυτή η απλότητα πιθανόν να γίνει αποδεκτή από τους χρήστες χάρη στο υπερλεπτό και ελαφρύ προφίλ της συσκευής.

Η οθόνη είναι OLED τύπου LTPO Super Retina XDR με μέγεθος 6.9 ίντσες, ανάλυση 1320 x 2868 pixels και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ομαλή εμπειρία χρήσης. Το iPhone 17 Air φέρει επίσης χαρακτηριστικά όπως IP68 για αντοχή σε σκόνη και νερό, υποστήριξη Face ID, και θύρα USB Type-C, που συμβολίζει μια σημαντική αλλαγή στο design της Apple. Συνολικά, η νέα αυτή πρόταση της Apple δίνει έμφαση στη λεπτότητα, την ελαφρότητα και την εκλεπτυσμένη αισθητική με μια μοντέρνα παλέτα χρωμάτων, παρόλο που ορισμένες προδιαγραφές όπως η μπαταρία και η κάμερα παραμένουν περιορισμένες σε σύγκριση με τα πιο επαγγελματικά μοντέλα.