Το Promitheas Park θα είναι ανοιχτό ώστε να φιλοξενήσει πυρόπληκτους ενώ θα διατίθεται δωρεάν νερό, αναψυκτικά και είδη πρώτης ανάγκης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Συχαινά Πατρών που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Τρίτης 12/08/2025. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη με σκοπό να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, με τον οργανισμό του Προμηθέα να θέλει να συνδράμει όσο περισσότερο μπορεί ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους. Όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση, το Promitheas Park θα παραμείνει ανοιχτό για όσο χρειαστεί για την φιλοξενία πυρόπληκτων.

Μάλιστα στον χώρο θα διατίθεται δωρεάν νερό, αναψυκτικά και είδη πρώτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα

