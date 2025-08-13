Αρτέμιδα: Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης παρέσυρε και σκότωσε 74χρονο πεζό
Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 74χρονος άνδρας το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε 36χρονος αστυνομικός της Άμεσης Δράσης.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 07:00 το πρωί, στη Λεωφόρο Αρτέμιδας 193, έξω από κατάστημα εστίασης. Ο αστυνομικός, που πήγαινε για ανάληψη υπηρεσίας με το ιδιωτικό του όχημα, φέρεται να παρέσυρε τον ηλικιωμένο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο. Το όχημα συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Ο 74χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ υποβλήθηκε σε αιμοληψία για τοξικολογικό έλεγχο.
Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία για τη διοικητική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ αναμένεται ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
