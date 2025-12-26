Αποφασίζουν οι αγρότες: Στο τραπέζι το άνοιγμα των διοδίων το Σαββατοκύριακο

Κρίσιμες αποφάσεις αναμένονται το Σάββατο (28/12) στα αγροτικά μπλόκα. Στο τραπέζι άνοιγμα διοδίων, αποκλεισμοί δρόμων και νέα πανελλαδική σύσκεψη στις αρχές του έτους.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων παίρνουν σάρκα και οστά από αύριο, καθώς στα μπλόκα σε όλη τη χώρα αναμένονται κρίσιμες συνελεύσεις που θα καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα. Το βλέμμα είναι στραμμένο τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι αποφάσεις αναμένεται να είναι καθοριστικές ως προς τους αποκλεισμούς και τις δράσεις των επόμενων ημερών.

Σύσκεψη στη Νίκαια - Σενάρια για άνοιγμα διοδίων

Στη Νίκαια, το κεντρικό αγροτικό μπλόκο, οι παραγωγοί θα συνεδριάσουν αύριο στις 12:30, με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, να αναφέρει πως μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται η παρουσία στα διόδια Μακρυχωρίου και Ευαγγελισμού την Κυριακή, με στόχο να ανοίξουν οι μπάρες και να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποκλεισμού παρακαμπτηρίων για περίπου δύο ώρες τη Δευτέρα. Από την Τρίτη, οι δρόμοι -όπως τονίζεται- θα είναι ανοιχτοί για όσους ταξιδεύουν λόγω Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, προετοιμάζεται πανελλαδική σύσκεψη στις αρχές του νέου έτους, όπου τα μπλόκα θα καθορίσουν από κοινού την επόμενη φάση πίεσης προς την κυβέρνηση.

Κρίσιμη ημέρα και στη Βόρεια Ελλάδα

Αύριο θα ληφθούν αποφάσεις και στα μεγάλα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας. Στα Μάλγαρα εξετάζεται αποκλεισμός διοδίων στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε Τρίλοφο, Δερβένι, Κερδύλλια και Νησέλλι. Οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν έτοιμοι να κλείσουν τον κόμβο στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας για δύο έως τρεις ώρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα τελωνεία των συνόρων. Στους Ευζώνους αποφασίστηκε κλείσιμο αύριο το μεσημέρι, τόσο για φορτηγά όσο και για Ι.Χ., με τη διάρκεια να κρίνεται επί τόπου. Στην Εξοχή εξετάζεται το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού, ενώ στο τελωνείο της Νίκης η συνεδρίαση μετατίθεται για το απόγευμα.

Εικόνα από τα υπόλοιπα σημεία

Στον Έβρο, στα Ορμένιο και Κήπους, όπου τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά - τουλάχιστον έως τις συνεδριάσεις του Σαββάτου. Στον Ε65 περίπου 3.000 τρακτέρ βρίσκονται στο δρόμο, ωστόσο έχει διασφαλιστεί η διέλευση μέσω μίας ή δύο λωρίδων, ώστε να μη δημιουργηθούν έντονα προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Παρά το ψύχος και τις συνθήκες, πολλοί αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα δίπλα στα τρακτέρ τους, ανάβοντας φωτιές και στήνοντας αυτοσχέδια γιορτινά τραπέζια. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ξεκάθαρο: παραμένουν στον δρόμο και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

