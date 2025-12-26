Μαζεύτηκαν πάνω από 3.000 προσκυνητές σε σπήλαιο της Κρήτης: Παρακολούθησαν την αναπαράσταση της Γέννησης

Χιλιάδες πιστοί από όλη την Κρήτη ανηφόρισαν παραμονή Χριστουγέννων στο ιερό σπήλαιο της Μαραθοκεφάλας, συμμετέχοντας με κατάνυξη στο μυστήριο της Γέννησης.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα τελέστηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων η αναπαράσταση της Γέννησης στο ιερό σπήλαιο της Μαραθοκεφάλας, τόπο ασκήσεως του Οσίου Ιωάννου του Ερημίτου, στη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά, κοντά στη Σπηλιά και το Κολυμβάρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, περισσότεροι από 3.000 προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κρήτης κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα κατάνυξης.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος καλωσόρισε τους πιστούς με λόγους αγάπης και πνευματικής εγρήγορσης. Οι προσκυνητές συμμετείχαν στη Θεία Ευχαριστία, η οποία τελέστηκε με τρία Άγια Ποτήρια, ώστε να μπορέσουν να κοινωνήσουν οι περισσότεροι από όσους παρέμειναν στο σπήλαιο μέχρι αργά τη νύχτα.

Το μήνυμα της Γέννησης και η κατάνυξη των πιστών

Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος ανέδειξε το βαθύτερο νόημα της Γέννησης του Χριστού, τονίζοντας ότι η ενανθρώπηση του Θεού αποκαλύπτει τη μοναδική αξία του ανθρώπου. Υπογράμμισε πως η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τη Γέννηση ως ένα απλό ιστορικό γεγονός, αλλά ως μια ζωντανή αλήθεια που βιώνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και τρέφει πνευματικά το σώμα της Εκκλησίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπου, όπως σημείωσε, ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την επαφή με την αιωνιότητα, εγκλωβισμένος στην καθημερινότητα, την αλαζονεία και την ψηφιακή απομόνωση. Κάλεσε τους πιστούς να αναρωτηθούν πόσο ανοιχτές είναι οι καρδιές τους στο μυστήριο της συνάντησης με τον Χριστό και ευχήθηκε η αγάπη της Γέννησής Του να βιώνεται μυστικά στην καρδιά κάθε ανθρώπου.

Στο τέλος της βραδιάς, σε όλους μοιράστηκαν τα παραδοσιακά χριστόψωμα της περιοχής, επισφραγίζοντας μια γιορτή πίστης που παρέμεινε ζωντανή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

