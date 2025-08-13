Ελλάς, το μεγαλείο σου: Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών στη Θεσσαλονίκη!

Ασυνείδητοι έκλεψαν τη μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα είχε ενεργή δράση σε πρόσφατη πυρκαγιά στη Βόλβη.

Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή και απογοήτευση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με ασυνείδητους να αφαιρούν τη μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής διασωστικής ομάδας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Το όχημα, που ήταν σταθμευμένο έξω από δημοτική δομή, έγινε στόχος αγνώστων, οι οποίοι αφαίρεσαν τη μπαταρία, έκλεψαν καλώδια και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησαν να αποσπάσουν και άλλα εξαρτήματα χωρίς επιτυχία, πιθανώς επειδή έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Η πράξη αποκτά ακόμη πιο σοβαρή διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς πως το εν λόγω όχημα είχε ενεργό συμμετοχή στην πρόσφατη κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς κοντά στη λίμνη Βόλβη, στην περιοχή του Βαγιοχωρίου. Η συνδρομή του, όπως και ολόκληρης της εθελοντικής ομάδας, υπήρξε καταλυτική στην επιχείρηση πυρόσβεσης.

Το γεγονός αυτό δεν είναι μόνο μια πράξη βανδαλισμού, αλλά ουσιαστικά πλήγμα απέναντι σε μια κοινότητα εθελοντών που λειτουργεί με ανιδιοτέλεια, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες χωρίς ανταλλάγματα.

Οι τοπικές αρχές καταδικάζουν το περιστατικό και ήδη έχουν ενημερώσει την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών.

