Πλακιάς για Καρυστιανού: «Όποτε τη βλέπω θα την παίρνω αγκαλιά - Από τους πρώτους που ζητούσε δικαίωση»

Ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε τις θέσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού σε σχέση με τα Τέμπη και την είσοδο στην πολιτική.

Ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς μίλησε σήμερα στο Action24, εξηγώντας πως αν και της τρέφει σεβασμό για τον ρόλο της στην επιδίωξη δικαιοσύνης για τα Τέμπη, η πολιτική της γραμμή είναι κάτι διαφορετικό.

«Το λέω πάντα, εγώ αν δω την Καρυστιανού θα την πάρω αγκαλιά, είναι μάνα όπως είναι η γυναίκα μου, έχασε την κόρη της. Αλλά από εκεί και πέρα σε θέματα νομικά και πολιτικά, θα είμαι αντίθετος.

