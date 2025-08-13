Χίος: Συγκλονιστική εικόνα πυροσβεστών στην άσφαλτο μετά από ώρες μάχης με τις φλόγες

Συγκλονιστική εικόνα από τη Χίο: Πυροσβέστες καταρρέουν από την εξάντληση και ξαπλώνουν στην άσφαλτο μετά από ώρες μάχης με τις φλόγες. Η σιωπηλή υπέρβαση της πρώτης γραμμής.

Χίος. Δρόμος αποκομμένος, λάστιχα πυρόσβεσης απλωμένα παντού, καπνός στον ορίζοντα και η μυρωδιά της καμένης γης έντονη ακόμα. Πλάι στο πυροσβεστικό όχημα, άνθρωποι ξαπλωμένοι στο έδαφος από εξάντληση. Πυροσβέστες ξαποσταίνουν για λίγα λεπτά μέχρι να αναμετρηθούν πάλι με το θηρίο.

Κάποιοι με το κράνος ακόμα φορεμένο. Άλλοι με μια μάνικα για μαξιλάρι. Τα πρόσωπα ακουμπισμένα στο οδόστρωμα, τα πόδια μπλεγμένα στα λάστιχα. Μια ανάσα. Όχι για να ξεκουραστούν. Για να αντέξουν και την επόμενη μάχη.

Δεν είναι σκηνή από ταινία. Είναι πραγματικότητα. Καθημερινή, σκληρή, αθόρυβη. Σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Μέγαρα. Σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου η φωτιά δεν δείχνει έλεος.

Την ώρα που άλλοι μετρούν τις απώλειες, εκείνοι προσπαθούν να τις περιορίσουν. Κι όταν όλοι μιλούν για «δύσκολες μέρες», αυτοί είναι εκεί. Με τα ρούχα τους μούσκεμα, τα πρόσωπα μαύρα και τα βλέφαρα βαριά.

Η σιωπή τους έχει φωνή. Κι η εικόνα αυτή, με τους πυροσβέστες ξαπλωμένους στην άσφαλτο, λίγο πριν ξανασηκωθούν, λέει όλα όσα δεν χρειάζεται να γραφτούν.

Σε μια χώρα που συχνά ξεχνά, ας κρατήσουμε τουλάχιστον αυτό: την εικόνα της αληθινής υπέρβασης.

Ήρωες. Άνθρωποι. Που δίνουν τον εαυτό τους μέχρι τέλους. Απλώς για να μη χαθεί κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο...

