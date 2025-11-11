Χαλκίδα: Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο με τους «ιππότες» της ασφάλτου: Έκλεισαν την Εθνική για κόντρες

Η ΕΛΑΣ αναζητά τους «γκαζοφονιάδες» που έκλεισαν την ΕΟ στη Χαλκίδα.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχει μπει το «τσούρμο» από μοτοσικλετιστές που, το απόγευμα της Κυριακής (9/11) έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της ΕΟ στη Χαλκίδα για να κάνουν κόντρες, και μάλιστα μπροστά από live...κοινό που είχε συγκεντρωθεί.

Όπως αναφέρει το eviathema, δεκάδες οδηγοί έμειναν για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά ακινητοποιημένοι, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας, περιμένοντας τους αναίσθητους «ιππότες» της ασφάλτου να κάνουν τη δουλειά τους.

