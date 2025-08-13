Σοκ στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Ένας 34χρονος άστεγος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου Άντριου Γκαν στη Μελβούρνη

Ένας άστεγος άνδρας στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας εγκύου γυναίκας και του συντρόφου της, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος.

Η αστυνομία κλήθηκε σε μια κατοικία στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης το βράδυ της Δευτέρας, όπου βρήκε τα πτώματα της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου Άντριου Γκαν.

