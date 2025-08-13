Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις

Η εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης του Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι ορατή από Ωκεανία έως Βραζιλία! Μάθε πού και πότε θα δεις το φαινόμενο της «Αιματόλου Σελήνης», πόσοι θα την απολαύσουν και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης θα μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία, και το θέαμα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 29 λεπτά.

Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σου, η έκλειψη θα λάβει χώρα το βράδυ μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι της Ασίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Δυτικής Αυστραλίας θα απολαύσουν το πλήρες φαινόμενο, ενώ το υπόλοιπο της Αφρικής, η Ευρώπη, η Αυστραλία και η ανατολική Βραζιλία θα δουν τουλάχιστον μέρος της ολικότητας και της μερικότητας.

Πόσοι θα απολαύσουν την έκλειψη

Περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορέσει να δει ολόκληρη την έκλειψη, ενώ μέχρι και το 87% θα δει κάποιο τμήμα της, πάντα με την προϋπόθεση καλής καιρικής συνθήκης. Η Αμερική θα παρακολουθήσει τη δεύτερη ολική έκλειψη του 2025, αφού η πρώτη τον Μάρτιο ήταν σχεδόν αποκλειστικά ορατή από εκεί.

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι κεκλιμένη σε σχέση με την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλείψεις συμβαίνουν σπάνια, περίπου κάθε έξι μήνες, όταν η Σελήνη βρίσκεται σε κόμβο — το σημείο όπου η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται.

Τι είναι η ολική έκλειψη Σελήνης

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Σελήνη περνά μέσα στη σκιά της Γης, παίρνοντας ένα κόκκινο χρώμα λόγω του ηλιακού φωτός που φιλτράρεται μέσα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Για αυτό το φαινόμενο λέγεται και «Σελήνη του αίματος».

Για να μη χάσεις ούτε στιγμή από το φαινόμενο, μπορείς να ελέγξεις τις ακριβείς ώρες εμφάνισης της έκλειψης στη δική σου τοποθεσία στην ιστοσελίδα Time&Date.com.

