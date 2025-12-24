Παρουσιάστηκαν τα Huawei Nova 15, Nova 15 Pro και Nova 15 Ultra

Η Huawei παρουσίασε τα Nova 15, Nova 15 Pro και Nova 15 Ultra

Η Huawei παρουσίασε επίσημα στην Κίνα τη σειρά nova 15, που περιλαμβάνει τα nova 15, nova 15 Pro και nova 15 Ultra, εισάγοντας νέα σχεδίαση "dual-ring" μαζί με αναβαθμισμένες κάμερες, ταχύτερα chipsets και τεράστιες μπαταρίες.

Τα μοντέλα Pro και Ultra μοιράζονται οθόνες 6.84 ιντσών LTPO OLED ανάλυσης 1.320 x 2.856 pixels με ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz, φωτεινότητα 4.000 nits και προστασία Kunlun Glass, ενώ η εμπρόσθια κάμερα 50MP συνοδεύεται από αισθητήρα 1.5MP multispectral σε τμήμα σε σχήμα χαπιού (pill-shaped cutout), με σύστημα RYYB στο Ultra που περιλαμβάνει κύρια 50MP με μεταβλητό διάφραγμα f/1.4-f/4.0 και OIS, τηλεφακό periscope 50MP με 3.7x οπτικό zoom και υπερευρυγώνιο 50MP γωνίας 118 μοιρών, ενώ το Pro διαθέτει 50MP main f/1.8, 12MP τηλεφακό και 13MP υπερευρυγώνιο.

Και τα δύο έρχονται με πιστοποίηση IP68/IP69 και είναι εξοπλισμένα με το νέο Kirin 9010S (18% ταχύτερο από Kirin 8020).

Υποστηρίζουν δορυφορικές συνδέσεις και HarmonyOS 6.0, φέρουν μπαταρίες 6.500mAh με 100W ενσύρματη φόρτιση (50W ασύρματη στο Ultra), ενώ το βασικό nova 15 έχει 6.7 ιντσών FHD+ OLED 120Hz, Kirin 8020 (42% καλύτερο από Kirin 8000), 50MP κύρια RYYB + 12MP τηλεφακό πίσω, 6.000mAh μπαταρία και IP65.