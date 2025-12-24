Το πρωτάθλημα της F1 δεν θα υποδεχτεί νέο videogame το 2026!

Δεν θα κυκλοφορήσει F1 videogame το 2026

Η EA ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει νέο παιχνίδι F1 26 για το 2026, με το F1 25 να λαμβάνει αντ' αυτού ένα επί πληρωμή expansion που θα καλύπτει πλήρως το επόμενο Πρωτάθλημα της Formula 1 που θα διεξαχθεί τη νέα χρονιά.

Το update αυτό θα περιλαμβάνει τα νέα μονοθέσια, τους νέους κανονισμούς, τα ανανεωμένα ρόστερ των ομάδων και τα νέα στοιχεία των οδηγών, σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο άθλημα, όπως οι νέες τεχνολογίες αεροδυναμικής και τα power units.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής «επανεκκίνησης» για το F1 franchise και επιτρέπει στην Codemasters περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει ένα πλήρως "ανανεωμένο" νέο παιχνίδι το 2027 με εκτεταμένες λειτουργίες και νέους τρόπους gameplay, βασισμένο στην επιτυχία του F1 25 που έλαβε θετικές κριτικές από παίκτες, media και ακόμα και οδηγούς F1.

Η κίνηση πυροδότησε ανάμεικτες αντιδράσεις στην κοινότητα, με κάποιους να βλέπουν λογική λόγω των ριζικών αλλαγών στο F1 2026, ενώ άλλοι την εκλαμβάνουν ως βήμα προς ένα μοντέλο live-service.

Η ημερομηνία και η τιμή του expansion θα ανακοινωθούν το 2026.