Ξανά Τζακ Ποτ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ στην επόμενη κλήρωση

Νέο Τζακ Ποτ στο Τζόκερ το οποίο θα μοιράσει στην επόμενη κλήρωση τουλάχιστον 26,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη ένα Τζακ Ποτ σημειώθηκε στο Τζόκερ με το ιστορικό ποσό των 25.000.000 ευρώ να μεγαλώνει και άλλο μιας και δεν βρέθηκε ακόμη ο υπερτυχερός με το ποσό έτσι να μεγαλώνει και να αγγίζει στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης (14/8) τουλάχιστον τα 26.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι: 2,9,13,26,44 και Τζόκερ το 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

