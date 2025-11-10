Βορίζια: Οι Αρχές ξέρουν ποιος έβαλε τη βόμβα και ποιος έδωσε την εντολή - Μέλη των δύο οικογενειών τα έπιναν μαζί

Η επίσκεψη του Φανούρη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τα όσα είπε στο Live News του Mega, οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

