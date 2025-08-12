Φωτιά στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Λιμενικό στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Βολισσού.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού έχει στηθεί από το Λιμενικό στη Χίο, προκειμένου να πάρει άτομα από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα, καθώς οι φλόγες από την πυρκαγιά που μαίνεται έχουν θεριεύσει στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Βολισσού.

