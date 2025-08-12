Λυκαβηττός: Τουρίστας έπεσε στο κενό

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Λυκαβηττό, όταν ένας 25χρονος τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Το περιστατικό έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός τουρίστας ενδέχεται να παρασύρθηκε από ισχυρό άνεμο την ώρα που έβγαζε φωτογραφία. Σύμφωνα με τις αρχές, έπεσε πρώτα στα βράχια και κατόπιν στο πλακόστρωτο, όπου και παρέμεινε τραυματισμένος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, που με διασωστικό εξοπλισμό και χρήση του τελεφερίκ απομάκρυναν τον τραυματία από την πλαγιά. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η πρόσβαση στον Άη Γιώργη διακόπηκε προσωρινά, ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της πτώσης.

