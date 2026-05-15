Η 23χρονη κόρη της Κέιτ Μος, Λίλα, ποζάρει τόπλες και θυμίζει τις ένδοξες εποχές της μητέρας της

Η κόρη του θρυλικού σούπερ μόντελ, Κέιτ Μος, Λίλα, συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας πως έχει κληρονομήσει, όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και το ταλέντο της μητέρας της.

Η 23χρονη Λίλα Μος πρωταγωνίστησε στον φακό του διάσημου φωτογραφικού διδύμου Luigi και Iango,οι οποίοι την απαθανάτισαν για τη ψηφιακή δημιουργική πλατφόρμα τους, Double Vision, σε καρέ με ασπρόμαυρη αισθητική και σε ορισμένα από αυτά πόζαρε τόπλες, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα πρόσωπα της fashion σκηνής.

Στη σειρά από αυτά τα δυναμικά και αισθησιακά στιγμιότυπα, φορά μεταξύ άλλων ένα jacket με κρόσσια, αναδεικνύουν τη σύγχρονη high fashion αισθητική ενώ στην πιο πολυσυζητημένη λήψη, ποζάρει τόπλες μπροστά στον φακό με απόλυτη άνεση, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr