Petunia: O «Ασχημότερος Σκύλος του Κόσμου» για το 2025 (vid)

Η Petunia, ένα γαλλικό μπουλντόγκ με τραγικό παρελθόν, κέρδισε τις καρδιές των κριτών και τον τίτλο του «Ασχημότερου Σκύλου» για το 2025.

Με έναν μοναδικό συνδυασμό γοητευτικής... ασχήμιας και απίστευτης ανθεκτικότητας, η Petunia -ένα άτριχο γαλλικό μπουλντόγκ- στέφθηκε με τον τίτλο «Ασχημότερος Σκύλος του Κόσμου» για το 2025, στον ετήσιο διαγωνισμό της Έκθεσης της Κομητείας Sonoma στην Καλιφόρνια.

Ο διαγωνισμός, που μετρά σχεδόν πέντε δεκαετίες ζωής, δεν επιβραβεύσει απλώς την ασυνήθιστη εμφάνιση, αλλά τιμά και τα σκυλιά με δύσκολο παρελθόν.

Η Petunia, που πέρασε τα δύο πρώτα της χρόνια περιορισμένη σε κλουβί στην αυλή ενός σπιτιού στο Λας Βέγκας, σώθηκε και υποβλήθηκε σε πολλές επεμβάσεις για να περπατήσει ξανά.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η ιδιαίτερη εμφάνισή της και η συγκινητική ιστορία ζωής της την έφεραν στην κορυφή, αφήνοντας πίσω της 10 εξίσου... άσχημους ανταγωνιστές.

Το έπαθλο των 5.000 δολαρίων πήγε στην ιδιοκτήτριά της, ενώ η ίδια έγινε διάσημη, κάνοντας εμφάνιση στην εκπομπή Today Show και αποκτώντας τη δική της θέση σε ειδική συσκευασία της Mug Root Beer - του χορηγού του θεσμού.

Αυτή είναι η Petunia

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ