Νέα τρέλα στην Ευρώπη: Πληρώνεις εισιτήριο για να πας σε γάμο αγνώστων (vid)

Στην Ευρώπη, ζευγάρια που παντρεύονται πουλάνε εισιτήρια σε αγνώστους για να καλύψουν τα έξοδα του γάμου τους.

Αν μέχρι σήμερα νόμιζες ότι σε έναν γάμο πας μόνο με πρόσκληση, η νέα ευρωπαϊκή τάση θα σε εκπλήξει: ζευγάρια που παντρεύονται πουλάνε εισιτήρια για τον γάμο τους σε αγνώστους! Από τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία, ολοένα και περισσότερα ζευγάρια αξιοποιούν την ιδέα για να καλύψουν μέρος των εξόδων τους, ενώ οι «ξένοι καλεσμένοι» πληρώνουν για να ζήσουν την εμπειρία.

Το γαλλικό startup που έκανε την αρχή

Η ιδέα γεννήθηκε στη Γαλλία από την Katia Lekarski, ιδρύτρια του Invitin, όταν συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να πηγαίνουν σε περισσότερους γάμους, αλλά δεν έχουν προσκλήσεις. Έτσι, δημιούργησε μια πλατφόρμα όπου τα ζευγάρια μπορούν να πουλάνε εισιτήρια από €150 έως €400 ανά καλεσμένο.

Οι καλεσμένοι επιλέγονται από το ζευγάρι μέσω της εφαρμογής, ενώ υπάρχουν αυστηροί κανόνες: σωστό ντύσιμο, έγκαιρη άφιξη, μέτρο στο ποτό και δημοσίευση φωτογραφιών μόνο με άδεια.

Γιατί να πας σε γάμο αγνώστων;

Για κάποιους, η εμπειρία είναι μοναδική. «Δεν έχω μεγάλη οικογένεια, οπότε δεν πηγαίνω συχνά σε γάμους. Είναι υπέροχο να βλέπεις διαφορετικές παραδόσεις και να χορεύεις μέχρι το πρωί», δήλωσε η Laurène, που πλήρωσε για να παραστεί σε γάμο μέσω του Invitin.

Μερικά ζευγάρια το κάνουν για την οικονομική ενίσχυση, άλλα απλώς για την εμπειρία. Η Jennifer και ο Paulo, που παντρεύονται κοντά στο Παρίσι, αποφάσισαν να έχουν και μερικούς ξένους καλεσμένους γιατί «είναι κάτι διαφορετικό και διασκεδαστικό», όπως λένε.

Η ιταλική εκδοχή – πολυτελείς γάμοι για τουρίστες

Στην Ιταλία, η startup Wedding Privè προσφέρει μια πιο πολυτελή εμπειρία. Τουρίστες πληρώνουν από €1.000 έως €5.000 για να παραστούν σε παραδοσιακούς ιταλικούς γάμους, με πλήρη ξενάγηση και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Οι νεόνυμφοι καλύπτουν έτσι μεγάλο μέρος των εξόδων τους, ενώ οι επισκέπτες ζουν μια αυθεντική εμπειρία.

«Στην αρχή τα ζευγάρια διστάζουν, αλλά όταν καταλάβουν πώς λειτουργεί, το βρίσκουν συναρπαστικό», λέει ο ιδρυτής Davide Genovesi.

Με το κόστος των γάμων να εκτοξεύεται, η ιδέα του «γάμου με εισιτήριο» δείχνει να κερδίζει έδαφος. Και για τους τουρίστες και τους λάτρεις των εμπειριών, ίσως να είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να ανακαλύψουν κουλτούρες και παραδόσεις – χορεύοντας και τσουγκρίζοντας με αγνώστους.

