Άγριο ξύλο στο μετρό του Λονδίνο: Τύπος κατέβασε τα παντελόνια και επιβάτες του επιτέθηκαν (vid)

Άγριο ξύλο στο μετρό του Λονδίνου όταν άνδρας κατέβασε τα παντελόνια του σε γεμάτο βαγόνι και δέχτηκε επίθεση από επιβάτες.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την περασμένη Πέμπτη σε βαγόνι του μετρό στο Λονδίνου, όταν ένας άνδρας έβγαλε τα παντελόνια του και άρχισε να φωνάζει, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε επιβάτες και ιδιαίτερα στα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο συρμό. Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Upton Park και East Ham, περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Η έκρηξη βίας μέσα στο συρμό

Όταν ο άνδρας αρνήθηκε να σηκώσει τα παντελόνια του, μέχρι και τέσσερις επιβάτες αποφάσισαν να επέμβουν, οδηγώντας σε συμπλοκή με κλωτσιές και μπουνιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο, ο άνδρας προσπάθησε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τη ζώνη του, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) διερευνά αν οι αυτόκλητοι «τιμωροί» υπερέβησαν τα όρια της νομιμότητας, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Η ανησυχητική αύξηση της εγκληματικότητας στα μέσα μεταφοράς

Το περιστατικό αυτό είναι μέρος μιας αυξανόμενης τάσης βίας και εγκληματικότητας στις συγκοινωνίες του Λονδίνου. Από το 2016, όταν ο Σάντικ Χαν ανέλαβε δήμαρχος, τα περιστατικά εγκληματικότητας στο Μετρό έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Οι σταθμοί όπως το King's Cross St Pancras και το Poplar (DLR) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με τα περισσότερα περιστατικά.

Οι επιβάτες φοβούνται και ζητούν μέτρα

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους τακτικούς χρήστες του Μετρό, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής και στα απομακρυσμένα ή λιγότερο φυλασσόμενα σημεία του δικτύου. Επιθέσεις, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και βίαιες συμπλοκές έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, με τους πολίτες να απαιτούν μεγαλύτερη αστυνόμευση και καλύτερη φύλαξη.

Η Jaya Pathak, που κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση στο Μετρό, τονίζει την ανάγκη για προσωπικό ασφαλείας στα πιο ήσυχα τμήματα και σταθμούς τερματισμού, όπου συχνά οι επιβάτες νιώθουν πιο ευάλωτοι.

Τι μπορεί να γίνει;

Το παράδειγμα του Λονδίνου δείχνει πώς η εγκληματικότητα στις συγκοινωνίες μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα αν δεν υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση. Η βελτίωση της αστυνόμευσης, η τοποθέτηση προσωπικού σε κρίσιμα σημεία και η ευαισθητοποίηση των επιβατών για την αναφορά περιστατικών είναι βασικά βήματα για την επαναφορά της ασφάλειας.

