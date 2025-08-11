Ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια τεμάχια στην αγορά το PS5

Η εμπορική επιτυχία του PS5 συνεχίζεται.

Η Sony ανακοίνωσε ότι οι αποστολές του PlayStation 5 έχουν φτάσει πλέον τα 80,3 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025. Κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, η Sony απέστειλε 2,5 εκατομμύρια μονάδες PS5, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,1 εκατομμύρια σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής χρονιάς.

Επιπλέον, η υπηρεσία PlayStation Network αριθμεί πλέον 123 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, αυξημένους κατά 7 εκατομμύρια σε σύγκριση με τους 116 εκατομμύρια χρήστες του ίδιου τριμήνου πέρσι. Όσον αφορά το λογισμικό, συνολικά οι πωλήσεις παιχνιδιών για PS5 και PS4 ανήλθαν σε 65,9 εκατομμύρια μονάδες στο τρίμηνο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 12,3 εκατομμύρια μονάδες σε σχέση με τα 53,6 εκατομμύρια πωλήσεις του προηγούμενου έτους.

Από αυτές, 6,9 εκατομμύρια ήταν τίτλοι πρώτου μέρους, επίσης αυξημένοι κατά 0,9 εκατομμύρια μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 83% των πωλήσεων λογισμικού ήταν ψηφιακά κατεβασμένα πλήρη παιχνίδια, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το περσινό τρίμηνο.