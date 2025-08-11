Στο προσκήνιο η 13η σύνταξη: Τι εξετάζεται, ποιοι ωφελούνται, τι κόστος συνεπάγεται

Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία παραδοσιακά σηματοδοτεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες της χρονιάς, το Μαξίμου επεξεργάζεται ένα μέτρο με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα: την επαναφορά της 13ης σύνταξης με μόνιμο χαρακτήρα και όχι ως εφάπαξ ενίσχυση.

Η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων κοινωνικής στήριξης, που θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις, ανακουφιστικά μέτρα για ευάλωτα νοικοκυριά και στοχευμένες παροχές σε νέες οικογένειες και συνταξιούχους.

Τα σενάρια για τη 13η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται τρεις εναλλακτικές:

Οριζόντια εφαρμογή, με καταβολή πλήρους 13ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους.

Κλιμακωτή απόδοση, με προτεραιότητα σε όσους λαμβάνουν χαμηλές κύριες συντάξεις.

Εφάπαξ επίδομα με σταθερό χαρακτήρα, το οποίο θα δίνεται στο τέλος κάθε χρόνου, με θεσμική κατοχύρωση.

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα σενάρια είναι η στόχευση στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι έχουν πληγεί δυσανάλογα από την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης τα τελευταία χρόνια.

Πακέτο μέτρων κοινωνικής πολιτικής

Πέρα από τη 13η σύνταξη, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση των συνταξιούχων, με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όσους δεν έχουν δει αυξήσεις, καταβολή αναδρομικών σε επικουρικές και παλαιές περικοπές, επιδοτήσεις φαρμάκων για άτομα άνω των 70 ετών και χριστουγεννιάτικο επίδομα για συντάξεις κάτω των 800 ευρώ.

Αν δεν καταστεί δυνατή η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εξετάζεται η αύξηση του σταθερού επιδόματος των 250 ευρώ.

Φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών, η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, αλλά και η συνέχιση της απαλλαγής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026.

Στεγαστικές και δημογραφικές παρεμβάσεις, με επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου», κοινωνική αντιπαροχή για νέες κατοικίες σε κρατικά οικόπεδα, φορολογικά κίνητρα για οικογένειες με πολλά παιδιά και ενίσχυση της γονικής άδειας.

Πρόσθετα κοινωνικά μέτρα, όπως δωρεάν παιδιατρικές και προγεννητικές εξετάσεις, επιδότηση τροφίμων για μεγάλες οικογένειες, πλαφόν στο ρεύμα για ευάλωτα νοικοκυριά με παιδιά, και ελεύθερη μετακίνηση για παιδιά έως 12 ετών στα ΜΜΜ.

Το κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης

Η υλοποίηση του παραπάνω πακέτου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει κονδύλια μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο αισιοδοξεί ότι οι πόροι αυτοί μπορούν να καλυφθούν μέσω:

της ισχυρότερης ανάπτυξης από τις αρχικές προβλέψεις,

της αύξησης των εσόδων από τουρισμό και φόρους,

της φορολόγησης υπερκερδών σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια,

και της περιστολής μη παραγωγικών κρατικών δαπανών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκές εξαιρέσεις σε δαπάνες για την άμυνα και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με στόχο την απελευθέρωση επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές πολιτικές.

Η πολιτική διάσταση

Η μόνιμη επαναφορά της 13ης σύνταξης δεν αποτελεί μόνο οικονομικό μέτρο, αλλά και πολιτική δήλωση. Σε μια συγκυρία που η ακρίβεια επιμένει και τα νοικοκυριά πιέζονται, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει σήμα σταθερότητας, κοινωνικής ευαισθησίας και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε περίπου τρεις εβδομάδες. Εκεί θα κριθεί και το κατά πόσο το πακέτο μέτρων θα επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει μιας νέας περιόδου, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.

