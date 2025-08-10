Ο Elon Musk φέρνει video games στα Tesla: Παίζεις ενώ το αυτοκίνητο οδηγεί μόνο του (vid)

Ο Elon Musk υπόσχεται gaming μέσα στα Tesla με ενεργό αυτόνομη οδήγηση. Πότε ξεκινά και τι λένε οι ειδικοί για την ασφάλεια.

Η Tesla ετοιμάζεται να φέρει video games στις οθόνες των αυτοκινήτων της – Gaming εν κινήσει με την αυτόνομη οδήγηση. Ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες οι οδηγοί Tesla με το πακέτο Full Self-Driving (FSD) θα μπορούν να παίζουν video games στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, ενώ το αυτοκίνητο θα αναλαμβάνει την οδήγηση. Η νέα λειτουργία θα ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημα βρίσκεται σε πλήρως αυτόνομη λειτουργία και θεωρείται ασφαλές, και θα διατεθεί αφού λάβει έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε κάθε περιοχή.

Ο Musk προανήγγειλε ότι δημοφιλείς τίτλοι παιχνιδιών θα είναι σύντομα διαθέσιμοι στις μεγάλες οθόνες των Tesla, προσφέροντας μια εμπειρία gaming μέσα στο αυτοκίνητο που θα θυμίζει… σαλόνι. Η λειτουργία αυτή στοχεύει να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε μια ευχάριστη και ψυχαγωγική εμπειρία, ειδικά κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών ή όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Προκλήσεις της αυτόνομης οδήγησης της Tesla

Η ιστορία της Tesla με την αυτόνομη οδήγηση δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Σε αντίθεση με ανταγωνιστές όπως η Waymo, που χρησιμοποιούν συνδυασμό ραντάρ, lidar και καμερών, η Tesla βασίζεται αποκλειστικά σε κάμερες. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η τεχνολογία παρουσιάζει μειονεκτήματα σε επίπεδο ασφάλειας και ακρίβειας.

Το πρόγραμμα ρομποταξί της Tesla στο Όστιν του Τέξας έχει καταγράψει περιστατικά όπου τα αυτοκίνητα έκαναν λανθασμένες κινήσεις, παραβίαζαν κανόνες κυκλοφορίας και προκάλεσαν σύγχυση στους υπόλοιπους οδηγούς.

When can I do this tho pic.twitter.com/zdxD629KuU August 3, 2025

Νομικά ζητήματα και ατυχήματα

Πρόσφατα, η Tesla κρίθηκε εν μέρει υπεύθυνη για δυστύχημα που συνέβη το 2019 στη Φλόριντα, όπου ένα Model S με ενεργοποιημένη την αυτόνομη οδήγηση παρέσυρε πεζό, προκαλώντας το θάνατό του και τον τραυματισμό άλλου ατόμου. Η εταιρεία καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανακοίνωση του Elon Musk για την προσθήκη video games στα Tesla αυτοκίνητα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Σε συζητήσεις σε πλατφόρμες όπως το Reddit, πολλοί χρήστες εκφράζουν σκεπτικισμό και αμφιβολίες για την αξιοπιστία του συστήματος.

Κάποιοι σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι το «παιχνίδι» είναι να πατήσεις το κουμπί έκτακτης διακοπής πριν το αυτοκίνητο τρακάρει, ενώ άλλοι αμφισβητούν κατά πόσο οι υποσχέσεις του Musk μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα.

